دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء)، دورة جديدة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن، الذي ينفذه مع شريكه المحلي مؤسسة وثاق للتوجه المدني.والدورة هي الثالثة والأخيرة التي سيخضع فيها 26 طفلاً مجنداً ومتأثراً لبرنامج تأهيلي نفسي اجتماعي ضمن المرحلة السابعة والثامنة التي استهدفت 80 طفلاً مجنداً ومتأثراً بالحرب من عدة محافظات يمنية.ويهدف المركز إلى إعادة الأطفال ممن نجوا من حرب جماعة الحوثي إلى حياتهم الطبيعية، وعيش طفولتهم بعد إنقاذهم من الجبهات التي زجوا بها، إضافة إلى ضحايا الألغام والمتفجرات من الأطفال ممن فقدوا أطرافهم، أو أجزاء مختلفة من أجسادهم.يذكر أن المركز عمل على إعادة تأهيل 241 طفلاً مجنداً ومتأثراً في المراحل السابقة، ضمن خطته التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني.