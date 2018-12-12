صور اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن

أسفر اجتماع وزراء خارجية الدول السبع المشاطئة للبحر الأحمر، اليوم (الأربعاء)، وهي (السعودية، مصر، السودان، جيبوتي، اليمن، الصومال، الأردن)، عن إعلان اتفاق تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، ويضم الكيان الدول السبع.وقال وزير الخارجية عادل الجبير عبر حسابه في «تويتر»: «في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن اليوم في الرياض تم الاتفاق على أهمية تأسيس كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن».وأضاف الجبير «إنشاء كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن سيعزز الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار في هذه المنطقة».وتابع: «أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الخطوة المباركة بتأسيس كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن والتي تعكس رؤيتهما لتعزيز التنسيق والتعاون بين دول هذه المنطقة».وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد استقبل اليوم (الأربعاء) في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض كلا من وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال أحمد عيسى عوض، ووزير الخارجية بجمهورية السودان الديرديري محمد الدخيري، ونائب وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السفير زيد مفلح اللوزي، الذين اجتمعوا في الرياض لبحث إنشاء الكيان.وجرى خلال الاستقبال، الحديث عن آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة.