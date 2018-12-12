وقعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» اليوم (الأربعاء) عقد تقديم خدمات الانترنت عبر الألياف البصرية بالمجمع السكني لأعضاء هئية التدريس، وذلك بهدف تحسين وتطوير البيئة الجامعية وتقديم خدمات بجودة نوعية.



ووقع العقد من جانب الجامعة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور رباح بن رضيمان العنزي، ومثل «موبايلي» المدير التنفيذي لمبيعات الألياف البصرية محمد الصدعان، وحضر التوقيع وكيل الجامعة للتطوير الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي والمشرف على إدارة المدينة الجامعية المهندس محمد سندي والمهندس أحمد الطيب.