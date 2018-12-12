أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن من المستبعد أن يؤثر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على تقييمها للمخاطر الائتمانية للمملكة.وارتفعت عوائد السندات السعودية منذ مطلع أكتوبر وزادت تكلفة التأمين على الدين السعودي من مخاطر التخلف عن السداد بنحو 30 نقطة أساس.وقال جان فريدريش رئيس التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وأفريقيا لدى فيتش اليو (الأربعاء) إن من المستبعد أن يكون لتبعات مقتل خاشقجي أثر على التصنيف الذي تضعه فيتش.والمملكة واحدة من بين المصدرين الرئيسيين للدين الأجنبي في الأسواق الناشئة، وباعت سندات مقومة بالدولار بقيمة 52 مليار دولار منذ بدأت دخول أسواق الدين العالمية في 2016.وأكدت فيتش الشهر الماضي تصنيفها للسعودية عند «‭‭A+‬‬».