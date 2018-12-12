يٌدشن مدير تعليم منطقة مكة المكرمة محمد الحارثي غدا (الخميس) مدرسة إبراهيم خفاجي، حيث تم تغيير اسم مدرسة الفهدية الابتدائية الواقعة في حي العتيبية بمكة ليصبح اسمها الجديد (مدرسة إبراهيم خفاجي الابتدائية)، كبادرة تكريمية لمسيرة الراحل مؤلف النشيد الوطني. وسيحضر التدشين أبناء الفقيدواصدقائه ومحبيه وعدد من رجالات التعليم والإعلام في مكة. وأوضح المدير العام للتعليم محمد الحارثي، أن هذه المبادرة تأتي تكريماً لأحد رجالات الوطن المخلصين الذين وضعوا لهم بصمات جميلة في خدمة دينهم ووطنهم ومليكهم يستحق منا تكريمه.



الجدير بالذكر أن إبراهيم خفاجي هو مؤلف النشيد الوطني، وتوفي في 6 / 3 / 1439 هــ عن عمر يناهز 91 عامًا، بعد صراع مع المرض، ويعتبر خفاجي رمزًا للوطن ومدرسة شعرية أثرت أجيالًا وبزغت موهبته الشعرية منذ فترة مبكرة.



واستغرقت كتابة الراحل للنشيد الوطني، أكثر من ستة أشهر، والذي كتبه عقب زيارة الملك خالد إلى جمهورية مصر، وحينها عزف السلامان الملكي السعودي والمصري، وكان السلام الملكي السعودي عبارة عن موسيقى أعدت منذ عهد الملك عبد العزيز، فطلب الملك خالد آنذاك من المختصين، إعداد كلمات لنشيد وطني، يكون مطابقًا للموسيقى الموجودة في ذلك الوقت. فطلب المسؤولون من خفاجي أن يقوم بعمل كلمات النشيد الوطني، وسلموه شروطًا عدة، فأتمه بعد ستة أشهر، وكان هذا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وقد بدأ بثه رسميًّا أثناء افتتاح واختتام البث التلفزيوني والإذاعي، اعتبارًا من يوم (الجمعة) 1/ 10/ 1404هـ.