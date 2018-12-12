أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة فجر اليوم (الاربعاء)، حريقا شب في مصنع بالمنطقة الصناعية المرحلة الأولى جنوب المحافظة.



وكشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني بجدة أخمدت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح، موكداً أن الفرق باشرت مهامها عقب تلقي البلاغ، وتصاعد سحب الدخان من داخل المصانع، والتي أسهمت في تحرك فرق الإطفاء والإنقاذ داخل المنطقة الصناعية، كما تم تحريك فرق التدخل في المواد الخطرة، وفرق مساندة للمشاركة في حال تطلب الوضع تدخلها في إخماد الحريق، وأخذت المنطقة الشمالية للحادث لتتمركز بها الفرق المساندة.



وأشار بن سرحان: «أن الحريق اندلع بداخل مصنع يعمل في نشاط التغليف والتهذيب، واقتصر الحريق على مكائن تصنيع ومحولات توزيع كهربائية، تم محاصرة السنة اللهب في نقاط الاشتعال والحد من انتشارها للأجزاء المجاورة لها، من خلال عمليات التبريد بالرش المتقطع للمياه».

وأوضح أن الحادث نشب في الساعة الرابعة من فجر اليوم (الأربعاء)، تم إخماده تماما دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح، في وقت باشر التحقيق أعماله لمعرفة أسباب اندلاع الحريق الذي اقتصر على أضرار مادية.