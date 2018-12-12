أزالت بلدية الجنوب الفرعية بجدة وبمشاركة لجنة التعديات ومراقبة الأراضي وشرطة البلدية, 150 سوراً واستراحة على مساحة إجمالية بلغت 160 ألف متر مربع، شكلت تعديات ومخططات عشوائية بحي البركة الواقع في منطقة طرفية جنوب المحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء.وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية، المهندس ممدوح اللحياني، أن قسم مراقبة التعديات في البلدية وبمشاركة الجهات المعنية أزال خلال يومي عمل من الأسبوع الجاري جميع الإحداثات والتعديات التي شملت استراحات وأحواش بلغت مساحة كل موقع ما بين 750 م2 و 1800 م2، مبيناً أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع وجار متابعته لضمان عدم معاودة التعديات.وتؤكد أمانة جدة، تواصل جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشددة في الوقت ذاته أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.