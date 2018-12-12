أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الأربعاء) اتصالاً هاتفياً بالأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أعرب فيه عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمها الله-، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة الصبر والسلوان.وقد عبر ولي عهد البحرين عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، سائلا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين و شعب المملكة كافة من كل شر.