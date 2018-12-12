أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الأربعاء) اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.وعبر خادم الحرمين الشريفين عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة، سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.وقد أعرب ملك مملكة البحرين، عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على مشاعره الأخوية الصادقة وأن لا يريه أي مكروه.كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة أختكم الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة -رحمها الله- وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».