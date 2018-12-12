تمكن فريق من قسم جراحة القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، من إجراء ثلاثة عمليات قلب مفتوح، الأولى لسيدة كانت تعاني من ضيق بالتنفس بسبب تجمع مياه على الرئة، وبعد الكشف المبدئي تبين وجود إنسداد في الصمام الأورطي، وتم إجراء العملية قلب مفتوح وتغيير الصمام بنجاح ولله الحمد وهي الآن بصحة جيدة. والعملية الثانية لمريض بالعقد الرابع من العمر حيث تم تغيير شرايين مع وجود جلطة سابقة، وهو الآن حالته مستقرة. وأما العملية الثالثة فكانت لمريض بالعقد الخامس من العمر، كان يعاني من تضيق شرايين والصمام الميترالي وتم ولله الحمد تغيير الشرايين وهو الآن بحالة صحية جيدة ولله الحمد.



وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.