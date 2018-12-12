رعى وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف اليوم (الأربعاء) , الحفل الختامي للتمرين المشترك للواء الأمن الخاص الأول ولواء طيران الحرس الوطني الأول وذلك بقرية التدريب الأمنية بخشم العان.وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وصاحب السمو اللواء الركن تركي بن عبدالله بن محمد رئيس هيئة التعليم والتدريب.ثم عزف السلام الملكي عقب ذلك صافح سموه قادة وأركانات التمرين.بعد ذلك انتقل وزير الحرس الوطني إلى القاعة الرئيسية، حيث بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم استمع سموه إلى إيجاز من قائد لواء الأمن الخاص الأول اللواء الركن سعيد بن منير الروقي عن مكونات التمرين وما يحتويه من فرضيات، بعد ذلك شاهد سموه والحضور عددًا من العروض الأمنية قامت بها وحدات من لواء الأمن الخاص الأول، وبمشاركة لواء طيران الحرس الوطني الاول، حيث استعرض أمام سموه عدد من الضباط والأفراد مهارات اقتحام النيران وعرض عملية إبطال المتفجرات والإخلاء، وفرضية اقتحام عدد من المباني بالعربات المعدة لذلك وبإسناد من طيران الحرس الوطني، وشاهد سموه عرضًا حيًا لفرضية القتال في المناطق المأهولة بالسكان، كما استعراض عددٌ من الضباط والأفراد مهارات الرماية الفردية.ثم استعرضت أمام سموه المجموعات المشاركة في التمرين بآلياتهم وأسلحتهم ومعداتهم.حضر اختتام التمرين أمراء الافواج و رؤوسا الهيئات وقادة الوحدات وعدد من مسؤولي وزارة الحرس الوطني.