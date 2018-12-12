‫قررت إدارة نادي الباطن فتح مدرجات الملعب مجانا للجمهور الرياضي في مباراة الباطن والإتحاد، ضمن الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويأتي قرار إدارة السماوي بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة،‫ على الجانب الأخر واصل الفريق الأول بنادي الباطن تدريباته، وذلك إستعداداً للقاء الإتحاد يوم (الجمعة) القادم، حيث أجرى الفريق يوم أمس (الثلاثاء) على ملعبه، إذ بدأت التدريبات بتمارين لياقية عبر عدة محطات متنوعة، اعقب ذلك اشتملت التدريبات على عدد من التمارين التكتيكية المتنوعة، وأختتمت التدريبات بمناورة على مساحة ثلثي الملعب تم خلالها تطبيق العديد من الجمل الفنية.



على صعيد متصل يواصل اللاعب خويلد عيادة برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.