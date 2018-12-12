استفاد 641 باحثاً عن عمل من الجنسين , من ملتقى التوظيف بقطاع السياحة والايواء، الذي اختتم أمس بتنظيم من غرفة الرياض ممثلة في لجنتي الموارد البشرية وسوق العمل والسياحة والترفيه، بمشاركة (19) منشأة التي طرحت (788) وظيفة، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.وأشاد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري بالنتائج الايجابية التي حققها الملتقي، منوها بالدور الايجابي لشركات القطاع في توفير فرص توظيف للباحثين والباحثات عن العمل وتجاوبها مع الدعوة للمشاركة في الملتقي.وأضاف أن إقامة الملتقي جاء في إطار المبادرات التي تقودها الغرفة للتواصل مع منشآت القطاع الخاص في منطقة الرياض لتوفير فرص توظيف للباحثين والباحثات عن العمل، مبيناً أن نتائج هذه الجهود تظهر من خلال ما تحقق من إنجازات في توفير فرص وظيفية للراغبين بالعمل في القطاع الخاص.