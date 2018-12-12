أعلنت القوات المسلحة المصرية، مقتل 27 مسلحاً شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، عثر بحوزتهم على كمية من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصالات، في نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها اليوم (الأربعاء) أن القوات اكتشفت ودمرت أربعة أنفاق، واستهدفت ودمرت سيارة دفع رباعي مختبئة داخل إحدى المزارع، ودمرت مخزناً للذخيرة ووكراً وسيارة يستقلها عدد من العناصر الإرهابية شمال سيناء.وأضاف البيان، أنه تم تدمير 61 سيارة دفع رباعي على الحدود الغربية والجنوبية، واكتشاف وتفجير 344 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات، وتدمير 342 مخبأ وملجأ ووكراً لإيواء العناصر الإرهابية، عثر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة والدراجات النارية بشمال ووسط سيناء.وأشار البيان إلى أن القوات أحبطت محاولة تسلل 2833 فرداً من جنسيات مختلفة عبر الحدود، إضافة إلى القبض على 403 عناصر من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وأفادت القوات المسلحة في بيانها، بأنه تم ضبط 2750 طلقة بندقية آلية، و250 طلقة خرطوش، فضلاً عن ضبط وتدمير والتحفظ على 27 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و83 دراجة نارية من دون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.