أكد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، أهمية العمل التكاملي بين الجهات الحكومية بالمنطقة وهيئة التطوير لما يحقق الأهداف المرجوة لدفع مسيرة التنمية في المنطقة، منوهاً بأهمية تبادل الخبرات والتجارب التي سيكون من شأنها التطوير وتقديم كافة الإمكانات لتقديم المزيد من الجهد العطاء والإنجاز في سبيل النهوض بمنطقة عسير في كافة المجالات.جاء ذلك خلال ترؤسه في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم (الأربعاء)، الاجتماع الأول لمجلس هيئة التطوير، بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية، والمستشار بالديوان الملكي المهندس إبراهيم السلطان.واطلع أمير منطقة عسير خلال الاجتماع على عرض عن سير العمل في المرحلة التأسيسية للهيئة، كما استعرض أعمال الهيئة في مشروع إعداد الرؤية والتوجه الإستراتيجي ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي، إضافةً إلى جهود الهيئة في استعادة وتطوير الجانب العمراني بمنطقة عسير إلى جانب استعراض الميزانية التقديرية للهيئة.كما اطلع خلال الاجتماع على الأهداف الإستراتيجية للهيئة التي تأتي في مقدمتها قيادة التنمية المتوازنة والمتكاملة والمستدامة لمنطقة عسير وفق المهمات الممنوحة لها، وتحديد المعايير والسياسات العامة للتنمية والتطوير، إضافةً إلى مهمات وأعمال الهيئة التي تركز على التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة عسير في كافة المجالات، وتوفير حاجات المدن من الخدمات والمشاريع والمرافق العامة.وفي نهاية الاجتماع، قدّم أمير منطقة عسير شكره للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وللأعضاء، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة في كافة المجالات.