أعلنت اللجنة المنظمة لسباق ’السعوديّة للفورمولا إي- الدرعية‘ والمقرر إقامته في الفترة 13-15 من ديسمبر الجاري عن تخصيص خدمة ركن السيارات والتوصيل ’بارك أند رايد‘، إحدى أكبر أنظمة خدمات النقل المجاني المنتظم بالحافلات، لجمهور السباق الذي سينطلق نهاية هذا الأسبوع.وحرصت اللجنة المنظمة على تسهيل وصول الجماهير والزوار للمهرجان الكبير والمرتقب من خلال شبكة من خدمات النقل المنتظمة على متن الحافلات للحد من الازدحام المروري وتوفير وسائط نقل بديلة مستدامة بما ينسجم مع رسالة السباق.ويمكن لحاملي بطاقات «غراند سلام» المخصصة ليوم واحد أو ثلاثة أيام الاستفادة من خدمة التوصيل التي سيتم تسييرها من جامعة الملك سعود على مسافة تتسع لما يصل إلى 7 آلاف سيارة، وسيتم تسيير حافلات دوريّة انطلاقاً من عدّة مناطق في مختلف أنحاء العاصمة الرياض، بالإضافة إلى تخصيص نقاط ركوب من أمام عدد الفنادق والمراكز التجارية.ومن المقرر أن يبدأ العمل بالخدمة قبل ساعة من انطلاق الفعاليات على مدار أيام السباق الثلاثة، أي عند الساعة 3 بعد ظهر يوم غدٍ الخميس والساعة 1 من ظهر يوم الجمعة وأخيراً، عند الساعة 9 من صباح يوم السبت (يوم السباق).