عقد اللواء ماجد الدويش مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اجتماعا مع مدراء التاهيل والاصلاح بسجون المنطقة، حيث تم مناقشة ورشة عمل بعنوان: «تطوير العمليه الاصلاحيه وتذليل المعوقات لخدمة النزيل»، بحضور مدير التأهيل والإصلاح بالمنطقه العقيد محمد علي الحارثي لمناقشة الآليه المناسبه لتطوير أعمال التأهيل والإصلاح، وتذليل كافة المعوقات لإنجاح العمليه الاصلاحيه، حيث تركزت محاور الاجتماع على تنفيذ توصيات ملتقى التأهيل والإصلاح الذي عقد بالمديريه العامه لسجون (مستوى الجوده - الاحتياجات - الطاقه الاستيعابية - التجهيزات - الميزانيه التقديرية) بالإضافة إلى الرعايه الصحيه، وكيفية المحافظة على صحة النزيل والتأهيل والتدريب ودوره الفعّال في صقل مواهب النزلاء ليصبحو أشخاص نافعين لخدمة انفسهم، ومركز ثقه وإشراقه، وتهيئة النزلاء للعوده للمجتمع الخارجي بعد سنوات السجن تطبيقاً للماده 11 من نظام السجن والتوقيف والرعايه الاجتماعيه والنفسيه وتلمس احتياجات النزلاء، التطوع والاستفاده من إمكانيات النزلاء فيما يعود عليهم بالنفع والفائده، وأهمية توعية النزلاء والعاملين بمخاطر المواد المخدرة.



كما اهتمت إدارة التأهيل، والإصلاح بسجون منطقة مكه المكرمه في عملية تطوير البناء التحتيه للاصلاحيات والسجون، وجعلها بيئه مثاليه للنزلاء،



وفي الختام قدم مدير السجون بمنطقة مكه المكرمه شكره وتقديره لجميع الحاضرين لتطبيق هذه المحاور على أرض الواقع.