صور خادم الحرمين الشريفين مستقبلا رئيس جمهورية باكستان الإسلامية

صور حضور استقبال الملك سلمان للرئيس الباكستاني

صور الوفد المرافق للرئيس الباكستاني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم (الأربعاء)، الرئيس الدكتور عارف الرحمن علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.ورحب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الباكستاني في المملكة، فيما أبدى الرئيس عارف سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى المستجدات في المنطقة.حضر الاستقبال، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.كما حضره من الجانب الباكستاني، المدير العام في وزارة الخارجية رخسانة أفضل، والقنصل العام بجدة شهريار أكبر خان، والسكرتير العسكري للرئيس العميد عامر أمين، والقائم بالأعمال محمد زيشان.وكان رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي وصل اليوم إلى الرياض.وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والقائم بأعمال سفارة جمهورية باكستان لدى المملكة محمد زيشان، ومندوب عن المراسم الملكية.