صور استقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة عقب وصولهم إلى المدينة

صور اثنان من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يتناولان الحلوى لحظة وصولهما إلى المدينة المنورة

صور حافلة تقل ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة

بدأت طلائع ضيوف المجموعة الثالثة عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتوافد على المدينة المنورة أمس (الثلاثاء).ووصل وفد المستضافين من دولة جزر القمر وعددهم 19 ضيفاً، فيما يتوالى وصول الضيوف البالغ عددهم 203 معتمرين ومعتمرات من الشخصيات الإسلامية البارزة من 8 دول أفريقية وهي إثيوبيا، إريتريا، السنغال، جزر القمر، جيبوتي، مالي، جنوب أفريقيا، نيجيريا، أوغندا، ومن المقرر أن يكتمل غداً (الخميس) وصول جميع ضيوف البرنامج.وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الأمين العام للبرنامج المكلف علي بن عبدالله الزغيبي، وعدد من مسؤولي البرنامج، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم ثم استقلوا الحافلات إلى مقر إقامتهم في أحد الفنادق بجوار الحرم النبوي الشريف.ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، منوهين بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في التواصل المستمر مع المسلمين لمناقشة قضايا الأمة الإسلامية، عادّين البرنامج أحد الأعمال الجليلة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين من أجل خدمة الإسلام والمسلمين، وأحد جهود ومبادرات المملكة العربية السعودية لخدمة المسلمين ونشر الوسطية والاعتدال.وأفاد الأمين العام المكلف الشيخ علي بن عبدالله الزغيبي بأن اللجان العاملة في برنامج العمرة والزيارة أعدّت برنامجاً ثقافياً ودعوياً مميزاً للضيوف، يتضمن لقاءً مع إمام الحرم النبوي الشريف، وزيارة مسجد قباء، وموقع شهداء أحد، وكذلك زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومعرض القرآن الكريم.