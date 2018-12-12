كرم رئيس نادي القادسية مساعد الزامل، فريق الجودو بالنادي بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة المملكة للدرجة الأولى التجميعية، ليتأهل فريق الجودو للبطولة العربية.



وقدم الزامل شكره للاعبين، مؤكداً أنه يفتخر بما حققوه من إنجاز، مشيداً بجهود الفريق، ووعدهم بأنه سيقف إلى جانبهم وسيقدم لهم الدعم المطلوب خلال الفترة القادمة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاستمرار في التتويج بالبطولات.



وتوج لاعبو القادسية بخمس ميداليات ذهبية، وواحدة فضية ومثلها برونزية.



وفاز بالمركز الأول اللاعب عبدالله النجراني في وزن 60 كغم ليتوج بالميدالية الذهبية، وفاز نادي هزازي بذهبية وزن 66 كغم، وتوج باسم الزهراني بذهبية وزن 73 كغم، كما فاز جابر الحارثي بذهبية وزن 81 كغم، وفاز راكان الدوسري بذهبية وزن فوق 100 كغم، وفاز عبدالرحمن الرماح بالميدالية الفضية في وزن 90 كغم، وتوج علي جباري بالميدالية البرونزية لوزن 100 كغم.