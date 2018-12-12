صور إخلاء الموظفين والمركبات من محيط المبنى

أعلنت الشرطة أن تحذيرا من وجود قنبلة دفع السلطات أمس (الثلاثاء) إلى إخلاء مبنى في مقر شركة «فيسبوك» في وادي السيليكون لكنها أعلنت «انتهاء الخطر» بعدما أوضح تفتيش استغرق ساعات عدم وجود أي علامات على وجود قنبلة.وقالت متحدثة باسم شرطة ميلنو بارك إن شرطة نيويورك كانت قد تلقت بلاغا من مجهول عن وجود قنبلة في مقر شركة فيسبوك في مجمعها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا ونبهت السلطات المحلية في نحو الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي.لكن الشرطة قالت في وقت متأخر أمس إن المبنى آمن.وقالت نيكول آكير المتحدثة باسم شرطة مينلو بارك إن الإخلاء اقتصر على مبنى من ثلاثة طوابق في مجمع الشركة ولم يكن مبنى المقر لكن متحدثا باسم الشركة فال في بيان أُرسل إلى رويترز بالبريد الإلكتروني إنه جرى إخلاء «عدد قليل» من المباني في الموقع.وقالت «فيسبوك» والشرطة إن الجميع بخير.وقال جنيفيف جردينا المتحدثة باسم «فيسبوك»: «نعمل من كثب مع السلطات المحلية للتحقيق في هذا التهديد».وشركة «يوتيوب» من الشركات الأخرى في وادي السيليكون التي تلقت تهديدا أمنيا أخيراً.وفي مايو، فتحت امرأة النار على مقر يوتيوب في سان فرانسيسكو وجرحت ثلاثة قبل أن تطلق النار على نفسها وتلقى حتفها.