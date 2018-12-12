احتفلت الكلية التقنية بالقريات أمس (الثلاثاء) بتخريج الدفعة الثالثة والثلاثين للمتدربين للفصل التدريبي الأول لهذا العام 1440/1439، وللفصل التدريبي الصيفي للعام السابق 1439/1438، حيث تم تخريج 95 متدربا من الكلية من كافة التخصصات.



حضر الحفل منسوبو الكلية من مدربين وإداريين وأولياء الأمور، وتأتي هذه اللفتة الطيبة من الكلية لمشاركة أبنائها المتدربين فرحة انتقالهم من ميدان التدريب إلى ميدان العمل.



وبُدئ الحفل بمسيرة الخريجين التي شارك فيها الخريجون من جميع الأقسام، حيث ألقى وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس محمد حمد العلي كلمة هنأ فيها المتدربين الخريجين وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، كما شكر عميد الكلية المهندس ياسر بن علي عسيري على تشريفه ورعايته حفل خريجي الكلية، كما شكر الزملاء على ما بذلوه من جهد في العملية التدريبية. وفي الختام ألقى عميد الكلية المهندس ياسر عسيري كلمة هنأ فيها أبناءه المتدربين، وقام بعدها بتكريم الخريجين وأخذ صورة جماعية.