ألقى عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة الدكتور عبدالعزيز الفالح، محاضرة في مسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعية، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.



وبحضور جمع من مسؤولي الأجهزة الحكومية في المنطقة وطلاب من الجامعة، تناول الفالح جوانب عدة، أبرز خلالها ماهية عمل هيئة حقوق الإنسان في المملكة وواجباتها ودورها في توعية المجتمع، مبيناً رسالة الهيئة وأهدافها وفروعها وكذلك إستراتيجيتها، كما استعرض مجمل الاتفاقيات ذات الشأن التي أبرمتها المملكة، مشيراً إلى ما تطمح له الهيئة وتخطط لها مستقبلاً، وإلى مسيرتها ونشأتها، وأهم المحطات التي عرفتها الهيئة منذ تأسيسها.



واستعرض الفالح في المحاضرة التي أقيمت بالتعاون بين الجامعة وفرع هيئة حقوق الإنسان بالجوف، أبرز الجوانب والمعايير الأخلاقية والاجتماعية التي تحدد مفهوم حقوق الإنسان، مبيناً كذلك الإطار الديني والإنساني، ومجمل التدابير التي ترسخ هذا المفهوم وترفع من مستوى وعي المجتمع به، كما تناول تطور مفهوم حقوق الإنسان وأنواعه، وأهم مرتكزاته في الدين الإسلامي والقوانين عامة.