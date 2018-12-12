حقق صندوق ياباني تستثمر السعودية فيه 45 مليار دولار ثاني أكبر اكتتاب عام في العالم. فقد نجح صندوق سوفت بنك للتكنولوجيا المتقدمة في جمع 23.5 مليار دولار بحسب ما أعلن أمس الأول. وكانت السعودية استثمرت 45 ملياراً في هذا الصندوق في 2016. ويعد هذا ثاني أضخم اكتتاب بعد شركة علي بابا الصينية التي جمعت 25 ملياراً في 2014. وأطلق سوفت بنك في 2017 برأسمال يبلغ 100 مليار دولار، ويساهم في تمويل شركات منها «وي ويرك»، و«أوبر»، و«سلاك». وسيباع سهمه في البورصة بـ13 دولاراً اعتباراً من 19 ديسمبر الجاري.