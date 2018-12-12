تسعى المملكة بخطى واثقة نحو المستقبل في إطار رؤية 2030، خصوصا في ما يتعلق بقطاعي الطاقة والصناعة، وجذب الاستثمارات، بما يعزز توجه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وبالتالي تأمين حياة أفضل للأجيال القادمة.وفي هذا الإطار، يأتي تدشين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (SPARK)، الواقعة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية.وبالنظر إلى إمكانية إسهام هذه المدينة (SPARK) عند تطويرها بالكامل بحلول عام 2035، بأكثر من 22 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوفير ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى توطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة، يتضح لنا أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح على طريق الابتكار والتطوير والمنافسة العالمية، ودعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بأسعار تنافسية، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية للاحتياجات التشغيلية والتطويرية الملحة.