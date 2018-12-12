التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، أمين الطائف المهندس محمد بن هميل.واستمع الأمير عبدالله بن بندر إلى نبذة عن الأعمال التي نفذتها أمانة الطائف خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية، كما استعرض الأعمال التي تمت للتعامل مع الأمطار التي شهدتها الطائف أخيراً.واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على أعمال الأمانة في جانب معالجة بعض المشاكل التخطيطية والبيئية، ومن ذلك نقل سوق المواشي من وسط الأحياء السكنية شمال الطائف إلى موقعه الجديد خارج النطاق السكاني.من جهة ثانية، استقبل الأمير عبدالله بن بندر، قائد المنطقة الغربية المُعيّن حديثاً اللواء طيار عبدالله الطويلعي. وهنأه بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه. فيما عبّر قائد المنطقة الغربية عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن منسوبي القطاع لن يدخروا جهداً في سبيل خدمة الدين ثم الملك والوطن.