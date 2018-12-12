أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس (الاثنين) لمقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» في مدينة رام الله، ومنع موظفي الوكالة من مغادرة مكاتبهم، واحتجازهم في مكتب التحرير، والاستيلاء على تسجيلات الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة الموجودة بالمقر، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الموظفين.وأكد المدير العام لـ «الإيسيسكو» الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، في بيان نشرته المنظمة اليوم (الثلاثاء)، أن الاعتداء على صحفيين فلسطينيين عُزَّل خلال مزاولة مهامهم الإعلامية يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2222 الخاص بحماية الصحافيين الذي تم اعتماده في العام 2015م.ودعا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، والفيدرالية الدولية للصحافيين، إلى إدانة هذا الاعتداء الذي يتناقض مع خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين، ومسألة الإفلات من العقاب التي تشرف على تنفيذها «اليونيسكو» بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.