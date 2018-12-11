مسعد العضياني (الرياض) @mesad_alodyaniيبدأ حامل اللقب (الاتحاد) مشواره في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2018/2019، بفريق الجبيل، على أن يواجه النصر والهلال والأهلي فرق الجندل والدرع والرياض، في القرعة التي سحبت أمس (الثلاثاء)، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، وأعضاء مجلس إدارته ورؤساء الأندية ونجوم آسيا 84، ومدرب منتخب الشباب خالد العطوي الحاصل على بطولة آسيا لشباب، وحامل أول ذهبية أولمبية البطل محمد عسيري، إلى جانب أفضل لاعب آسيوي تركي العمار، ولاعب كرة السلة محمد المرواني الحاصل على ذهبية البطولة العربية، وسبتي الرويلي بطل المملكة للجود.
ويشارك في البطولة 64 فريقاً يمثلون أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية، إضافة إلى المتأهلين من تصفيات دوري الدرجة الثالثة أندية؛ الغوطة والنعيرية والأمجاد والشهيد، تم توزيعهم عبر 4 مستويات، بناء على نتائج الفرق الموسم الماضي. ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الـ64 في الفترة من 1-5 يناير القادم، على أن تقام مباريات دور الـ32 في الفترة من 17-20 يناير، ومباريات دور الـ16 في الفترة من 26-29 يناير، فيما تقام مباريات دور الـ8 يومي 1 و2 أبريل القادم، على أن تقام مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية في مايو القادم.
وأسفرت القرعة عن مواجهات دور الـ64 كالتالي:
1- الجبيل × الاتحاد
2- الوشم × السد
3- أحد × الشرق
4- التقدم × الطائي
5- الحجاز × الباطن
6- الصقور × الشعلة
7- الرائد × عرعر
8- نجران × العين
9- الخلود × الحزم
10- الجيل × الكوكب
11- البكيرية × القادسية
12- أبها × الجبلين
13- الفيحاء × الشهيد
14- وج × المجزل
15- الجندل × النصر
16- الوطني × الأنصار
17- الأهلي × الرياض
18- الأخدود × النجوم
19- الوحدة × النعيرية
20- العروبة × الثقبة
21- التعاون × العدالة
22- النهضة × حطين
23- الشباب × الساحل
24- الغزوة × جدة
25- الاتفاق × الدرعية
26- ضمك × الأمجاد
27- العربي × الفتح
28- القيصومة × الغوطة
29-الفيصلي × عفيف
30- الخليج × المزاحمية
31- الهلال × الدرع
32- حائل × هجر