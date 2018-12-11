يبدأ حامل اللقب (الاتحاد) مشواره في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2018/2019، بفريق الجبيل، على أن يواجه النصر والهلال والأهلي فرق الجندل والدرع والرياض، في القرعة التي سحبت أمس (الثلاثاء)، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، وأعضاء مجلس إدارته ورؤساء الأندية ونجوم آسيا 84، ومدرب منتخب الشباب خالد العطوي الحاصل على بطولة آسيا لشباب، وحامل أول ذهبية أولمبية البطل محمد عسيري، إلى جانب أفضل لاعب آسيوي تركي العمار، ولاعب كرة السلة محمد المرواني الحاصل على ذهبية البطولة العربية، وسبتي الرويلي بطل المملكة للجود.ويشارك في البطولة 64 فريقاً يمثلون أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية، إضافة إلى المتأهلين من تصفيات دوري الدرجة الثالثة أندية؛ الغوطة والنعيرية والأمجاد والشهيد، تم توزيعهم عبر 4 مستويات، بناء على نتائج الفرق الموسم الماضي. ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الـ64 في الفترة من 1-5 يناير القادم، على أن تقام مباريات دور الـ32 في الفترة من 17-20 يناير، ومباريات دور الـ16 في الفترة من 26-29 يناير، فيما تقام مباريات دور الـ8 يومي 1 و2 أبريل القادم، على أن تقام مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية في مايو القادم.وأسفرت القرعة عن مواجهات دور الـ64 كالتالي:1- الجبيل × الاتحاد2- الوشم × السد3- أحد × الشرق4- التقدم × الطائي5- الحجاز × الباطن6- الصقور × الشعلة7- الرائد × عرعر8- نجران × العين9- الخلود × الحزم10- الجيل × الكوكب11- البكيرية × القادسية12- أبها × الجبلين13- الفيحاء × الشهيد14- وج × المجزل15- الجندل × النصر16- الوطني × الأنصار17- الأهلي × الرياض18- الأخدود × النجوم19- الوحدة × النعيرية20- العروبة × الثقبة21- التعاون × العدالة22- النهضة × حطين23- الشباب × الساحل24- الغزوة × جدة25- الاتفاق × الدرعية26- ضمك × الأمجاد27- العربي × الفتح28- القيصومة × الغوطة29-الفيصلي × عفيف30- الخليج × المزاحمية31- الهلال × الدرع32- حائل × هجر