أبلغ وزير الداخلية الفرنسي عن ارتفاع عدد ضحايا هجوم ستراسبورغ إلى قتيلان وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة أنّ هناك "حدثاً أمنياً خطيراً في ستراسبورغ. يطلب من السكان البقاء في منازلهم".كما كتب نائب رئيس البلدية آلان فوناتنل في تغريدة "إطلاق نار في وسط ستراسبورغ. شكراً للجميع لبقائهم في المنازل حتى تنجلي الأمور".وقال مراسل فرانس برس إنّ البرلمان الاوروبي الذي يتّخذ من ستراسبورغ مقرّاً تم إغلاقه بعد تقارير عن إطلاق النار مع عدم تمكن أعضاء البرلمان الاوروبي والموظفين والصحافيين من مغادرة المبنى.والبرلمان في دورته العادية حاليا مع مئات من النواب الأوروبيين والمسؤولين الذين يقومون بالزيارة الشهرية إلى ستراسبورغ من بروكسل.وأكّدت الشرطة أنّه تمّ التعرّف على المشتبه به.وسوق الميلاد في ستراسبورغ معلم سياحي سنوي يجذب مئات الآلاف.وانتشرت وحدات عسكرية خاصة لمكافحة الإرهاب وتسيّر الشرطة بشكل منتظم دوريات بين 300 من الأكشاك الخشبية في السوق.ويتزامن إطلاق النار مع تعرض قوات الأمن الفرنسية للضغوط بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة.وقد توجّه وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى موقع إطلاق النار مساء الثلاثاء.