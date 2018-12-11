أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أن تواصل المهرجانات والفعاليات واستمرار إقامتها في المنطقة على مدار العام سيسهم في دعم صناعة سياحة جاذبة للزوار من داخل وخارج المملكة.وأثنى في تصريح صحفي على الجهود المبذولة من منظمي الفعاليات والجهات الداعمة لهم من الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وكذلك من الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة، مشيراً إلى أن منطقة حائل لم تكتفي بإقامة فعاليات رالي حائل الدولي وفعاليات مهرجان الصحراء الدولي، بل نجحت خلال الفترة القريبة الماضية في إقامة فعاليات في كل من جبة والحائط وفيد ومدينة حائل، منها ليالي جبه وعيرف، ومهرجان درب زبيدة وغيرها.وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد بتنوع وثراء أفكار المنظمين وتعدد مبادراتهم، ومنها مهرجان ومعرض «وسم»، الذي يقام حالياً بنسخته الأولى ودوره في تعزيز اقتصاد المنطقة وتأصيل هواية الصيد والعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بهذه الهواية، ودور المعرض في استقطاب الزوار من خارج المنطقة خصوصاً في مثل هذا الوقت، متمنياً للفعالية النجاح وللمنظمين التوفيق ولزوار المعرض والمشاركين فيه الاستمتاع والاستفادة.وحث أمير المنطقة على بذل جهود أكبر ومبادرات أشمل من جميع منظمي الفعاليات والجهات ذات العلاقة، لإطلاق معارض نوعية ومهرجانات ناجحة تعزز مكانة حائل سياحياً، وتُحقق لها الريادة في إقامة الفعاليات المتنوعة على مدار العام.