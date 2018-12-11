أحبطت قوات الأمن الباكستانية اليوم (الثلاثاء) عملية إرهابية كبيرة في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي، وصادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، أن فرقة من القوات شبه العسكرية نفذت العملية في منطقتي ذهوب وسبّي بإقليم بلوشستان بناءً على معلومات استخباراتية، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات تشمل على عبوات ناسفة ومتفجرات وقنابل يدوية وأسلحة رشاشة وذخيرة، تم تهريبها إلى إقليم بلوشستان لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية كبيرة.وأضاف أن العملية جاءت في إطار عملية «رد الفساد» التي يقودها الجيش الباكستاني، بالتعاون مع أجهزة تطبيق القانون لمكافحة الإرهاب الداخلي.