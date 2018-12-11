قال الفنان اللبناني راغب علامة اليوم (الثلاثاء) أنه لن يتقدم بطلب إلى البرلمان اللبناني لرفع الحصانة عن نائب أصدر تصريحات اعتبرها علامة تهديدا مباشرا له بقطع الرأس لأنه قدم أغنية تنتقد الوضع السياسي المتدهور في البلاد.



وكان الجدل قد اندلع قبل يومين في لبنان على خلفية إصدار علامة أغنية تحمل عنوان "طار البلد" والتي تحث الشعب على التحرك ضد الفساد وطغيان الأزمات المعيشية.

و أغضبت كلمات الأغنية النائب حكمت ديب الذي ينتمي إلى كتلة الرئيس ميشال عون النيابية وقال على قناة "أو تي في" التلفزيونية التابعة لعون "هيدا لازم يطير راسو، شو يعني طار البلد؟ شو هل اللامسؤولية".



فيما رد علامة على حسابه على التويتر "بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا كـ دواعش.. أكيد طار البلد.. أنت خفت من اغنيتي وعم تهددني.. أنا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار إلى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي".





ورفض ديب الاعتذار متوجها إلى علامة عبر التويتر بالقول "راغب علامة، خللي أغانيك عن الحب والغرام شو بدك بالبلد".





وفي اتصال مع "رويترز" من مكان تواجده في أثينا قال علامة إنه لن يتقدم بطلب رفع الحصانة وأضاف "الشعب حاكم حكمت ديب وهذا يكفيني، الشعب عرف من الظالم ومن المظلوم. لن أدخل في انتقام. ثم أن رفع الحصانة أمر لن يتحقق في ظل ظرف سياسي كلنا يعرفه. ما رح يعملوها.. الله يسامحه وأكيد لن يعيدها".



وكان علامة نشر هذه الأغنية في وقت فشلت فيه الأطراف السياسية في لبنان في الاتفاق على حكومة ائتلافية جديدة بعد أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات رغم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الملحة.