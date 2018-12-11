حقق المنتخب السعودي لرفع الأثقال 5 ميداليات ذهبية، وفضيتين، وبرونزية، في اليوم الثالث للبطولات العربية للناشئين والشباب والكبار، وبطولة التضامن لرفع الأثقال التي تستضيفها القاهرة، عن طريق حسن البحراني 3 ذهبيات، وعلي العلوي ذهبيتين وبرونزية، وحسين العجيان فضيتين.كما فاز رامي المسدس «ضغط الهواء» عطا الله ندا العنزي بالميدالية البرونزية في بطولة عام زايد الدولية للرماية، والتي تقام حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.وخطف لاعب المنتخب السعودي للمبارزة مهنا الحمود، الميدالية الفضية في منافسات سلاح الابيه، ضمن البطولة العربية للمبارزة (عمومي)، المقامة حالياً في تونس.وبلغ السعودي فهد السعد نصف نهائي بطولة الأساتذة العرب الثانية المقامة على ملعب معهد إعداد القادة بالرياض، بعد تفوقه على العماني يونس الرواحي بمجموعتين دون مقابل (1-6 ، 0-6) ليلتقي بالمصري شريف صبري عصر غدٍ (الأربعاء).من جهة أخرى، وصلت بعثة المنتخب السعودي للسنوكر مساء اليوم (الثلاثاء) إلى جمهورية مصر العربية، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للسنوكر للفرق للست كرات، والتي ستنطلق بعد غدٍ (الخميس) وتستمر على مدى 10 أيام في مدينة مرسى علم، وسيمثل «الأخضر» في البطولة عمر العجلاني، ونزار عسيري، وأحمد عسيري، وهاني العويضي.