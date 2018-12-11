أكد وزير الشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش أن قمة الرياض شهدت ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية، المستمرة في الأذى والتحريض على الجار والباحثة في الآن ذاته عن صلح «حب الخشوم».

وأشار قرقاش في تغريده عبر حسابه في «تويتر» إلى أن موقف السياسة القطرية يتجاهل معاناة المواطن القطري وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاع لمؤامراته وأحلامه.



