«عكاظ» (النشر الإلكتروني)أكد وزير الشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش أن قمة الرياض شهدت ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية، المستمرة في الأذى والتحريض على الجار والباحثة في الآن ذاته عن صلح «حب الخشوم».
وأشار قرقاش في تغريده عبر حسابه في «تويتر» إلى أن موقف السياسة القطرية يتجاهل معاناة المواطن القطري وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاع لمؤامراته وأحلامه.
إعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار وفي الآن ذاته تبحث عن صلح "حب الخشوم"، موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاع لمؤامراته وأحلامه.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 11, 2018