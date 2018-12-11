أكد وزير العمل الدكتور وليد الصمعاني أن إنشاء المحاكم العمالية يأتي ضمن تطبيق نظام القضاء، مشيرا إلى أن مفهوم القضاء المؤسسي لايربط العمل القضائي بشخص القاضي.وأوضح في حواره في برنامج "تم" الذي يعرض على القناة السعودية الأولى أن التعاون مع وزارة العمل من أجل إنشاء المحاكم العمالية والمنازعات في وزارة العمل ستنتقل إلكترونيا للمحاكم العمالية.وبين الصمعاني أن إداء وزارة العدل تطور نتيجة للتطور الشامل وفق رؤية 2030، لافتا إلى أنهم على مقربة من تفعيل مشروع الاستتئناف مرافعة في عدد من القضاياوعن مشكلة تباعد المواعيد في بعض القضايا وتأخر الفصل في بعض القضايا قال الصمعاني: أن المشكلة موجودة ولا يقتصر علاجها على التحول الرقمي لاختلاف اسبابها، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على مراجعة الأسباب وتقديم الحلول لكل سبب بما يناسبها ومن ذلك المسار الوقائي.وكشف وزير العدل عن مبادرة تتعلق بإدارة القضايا بشكل متكامل من قبل وصولها إلى المحكمة إلى تنفيذها، لافتا إلى أن 70% من إفراغ الملكية للقطاع العقاري يتم حاليًا بشكل إلكتروني.