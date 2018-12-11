رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، باسم أسرة كرة القدم السعودية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة.وقال الفوزار خلال تدشين أكبر قرعة في تاريخ مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين: «إننا اليوم نجدد ما أكدنا عليه في يومنا الأول أن استراتيجيتنا تنطلق من رؤية المملكة، وأن نبراسنا في العمل هي مقولة ولي العهد الخالدة «نحن لا نعمل إلا مع الحالمين»، ونحن بإذن الله حالمون بأن نسير بقطار الكرة السعودية في الطريق الذي يليق بنا».وأضاف: «إننا نتطلع ونحن ندشن «قرعة أغلى الكؤوس»، أن تواكب هذه النسخة الحراك القوي الذي تشهده الكرة السعودية بفضل دعم ولي العهد، واهتمام معالي رئيس مجلس إدارة الهيئةالعامة للرياضة، لتكون في مستوى الاسم الغالي الذي تحمله».وتابع: «فرصة ثمينة أن تواكب «قرعة أغلى الكؤوس» دخول كأس آسيا 2019 مرحلة العد التنازلي لمشاركة منتخبنا الوطني، حيث يشرفنا في هذا الحفل صانعوا الإنجاز الأول نجوم آسيا 84، لنستلهم من وجودهم روح العزيمة والإصرار للظهور بالصورة التي نأملها جميعاً».وسأل الله أن يوفق الجميع في تقديم المستويات المأمولة طوال أدوار المسابقة، وأن يحقق اللقب الغالي من يستحقه بالجهد والمستوى والعطاء المميز.