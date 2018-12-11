ترعى الهيئة العامة للاستثمار ملتقى عرب نت 2018 في نسخته السابعة، بعنوان «نهضة الابتكار في المملكة»، وتستضيفه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبرنامج «بادر» لحاضنات الأعمال, خلال الفترة من 5 إلى 6 ربيع الثاني 1440، الموافق 12 - 13 ديسمبر الجاري، بفندق الفورسيزنز بالرياض.وتهدف الهيئة من رعايتها للملتقى, تعريف الشركات الناشئة بكيفية البدء بمشاريعهم الاستثمارية في المملكة، وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات الجديدة التي تهدف إلى الوصول إلى اقتصاد متنوع يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.وسيشهد الملتقى هذا العام حدثين مهمين هما: مشاركة ورعاية جناح «استثمر في السعودية» لأكثر من 150 شركة ناشئة لديها جاهزية لدخول السوق السعودي, بالإضافة إلى استقبال أكثر من 50 مستثمراً في صناديق رأس المال الجريء برأس مال يصل الى أكثر من مليار دولار، وتشجيعهم على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الجديدة والاستثمار في الشركات الناشئة.