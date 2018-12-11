افتتح مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير رئيس مركز تحقيق الأهداف والمشرف العام على مركز المعلومات البلدية الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي ورشة عمل متخصصة لتطوير نظام البلاغات الموحد (940)، والتي نظمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية صباح اليوم (الثلاثاء) بحضور عدد من الشركاء والجهات الحكومية ذات العلاقة.وأوضح الدكتور غانم المحمدي أن هذه الورشة تهدف لتفعيل الشراكة التشغيلية والتعاون المثمر بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وبين شركاء القطاع البلدي من القطاعات الحكومية.وأكد المحمدي أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030، وأحد أهداف برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 بقيادة الهدف الاستراتيجي الوطني "الارتقاء بجودة الخدمات في المدن"، لافتاً أنه لدى الوزارة 36 مبادرة معتمدة يجري العمل على تنفيذها بما في ذلك تطوير منصة 940 للبلاغات.وأشار المحمدي إلى إنجاز "البلدية الالكترونية" بالتعاون مع شركاء القطاع البلدي والتي تعمل كمنصة الكترونية موحدة للخدمات البلدية يقدم من خلالها (55) خدمة الكترونية بإجراء موحد، من خلال أكثر من (340) بلدية ومركز خدمات بلدية، في جميع انحاء المملكة.ولفت دكتور المحمدي أن بوابة "بلدي" استقبلت أكثر من (300 ألف) طلب وقامت بإنجاز أكثر من 170 ألف رخصة.وكشف المحمدي أن الوزارة قامت بإعداد دراسة نموذج تشغيلي لتطوير عمل منظومة 940 في القطاع البلدي حيث أوصت النتائج بأن تطوير المنظومة يستلزم التنسيق مع الشركاء في تنمية وتطوير المدن لوضع الآليات والحوكمة وإعداد اتفاقية مستوى ضمان الخدمة اللازمة (SLAs) بما يحقق الغاية المنشودة في النهوض بجودة الحياة في كافة مدن ومحافظات المملكة.وبيّن أن النموذج التشغيلي الجديد يعتمد على قيام مراكز بلدي 940 باستقبال البلاغات عن الجهات التي تعمل على تطوير التنمية في المدينة والتي تقوم بتنفيذ مشاريع بنى تحتية ثم تحويل البلاغات إليها ووضع مؤشرات قياس جودة الأداء ووضع آلية لحوكمة هذه العملية من خلال اتفاقية مستوى خدمة وأداء يتم التوقيع عليها بين جميع الأطراف المشاركة في تلك المشاريع. ومن أجل ذلك الهدف كان انعقاد هذه الورشة للخروج بتوصيات وبنود يتوافق عليها الجميع وتصب في مصلحة المواطن والوطن.