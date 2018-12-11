رأس نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج توطين الوظائف الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن اليوم (الثلاثاء), الاجتماع الثالث للجنة وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.وأكد سموه في بداية الاجتماع حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وولي عهده الأمين على تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، ورفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة ومستقرة ومنتجة.ونوه سمو نائب أمير المنطقة ببرنامج التوطين الموجه في المنطقة، لما يمثله من أهمية كبرى سواءً على مستوى توفير الوظائف لأبناء وبنات المنطقة , والسعي لتحقيق نتائج تنموية إيجابية فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، إضافة لدور البرنامج في الوعي بمفاهيم وقيم العمل، والزيادة في جودة الخدمات المقدمة، والانعكاسات الإيجابية المنتظرة على كافة المستويات.ووجه سموه في ختام كلمته الجهات المعنية بتطبيق برنامج توطين الوظائف سعياً ببذل المزيد من الجهود لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 , ورؤية المملكة 2030 , لتعتمد بلادنا بشكل كبير على أبنائها في بناء اقتصادها بالقطاعات كافة، سرعة التنفيذ ورفع التقارير وضع مؤشرات أداء قياس مدى تطور أعمال لجنة التوطين.واستعرض الاجتماع آليات عمل برنامج التوطين في المنطقة، ومدى أهمية التنسيق والتكامل بين كافة الجهات لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة في المنطقة , حيث حققت اللجنة نسبة توطين 100% في مجالات مكاتب الاستقدام وتأجير السيارات ومحلات المستلزمات النسائية , فيما تراوحت نسب التوطين ما بين ( 95% ـــ 98% ) في أنشطة بيع الذهب والمجوهرات والاتصالات ومهن الاستقبال في الفنادق والشقق المفروشة ومكاتب الخدمات العامة والعقار والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية.كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور , واستمع الجميع لتوجيهات سمو نائب أمير المنطقة حيالها.حضر الاجتماع وكيل الإمارة المكلف عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.