تحت رعاية مساعدة المدير لتعليم مكة المكرمة الدكتورة آمنة الغامدي نظمت إدارة التربية الخاصة مارثون التربية الخاصة (بنات)، بالشراكة مع الجمعية السعودية للتربية الخاصة جستر – مكة، تحت شعار «تجديداً للبيعة وولاء للوطن» بالصالة الرياضية المغلقة بجامعة أم القرى. حيث أبدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنه الغامدي سعادتها بإقامة هذا الماراثون، والذي يعبر عن الحب والولاء للوطن ولو بأبسط الاشياء وهو رسالة اعتزاز وافتخار وتجديد البيعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.



كما شكرت جميع منسوبات إدارة التربية الخاصة، وعلى رأسهم مديرة الإدارة وفاء جان والإدارات المشاركة على ما قدموه ويقدموه لخدمة هذه الفئة، ومن جانبها رحبت مديرة إدارة التربية الخاصة الدكتورة وفاء جان بالحاضرات، وشكرت الجميع على المساهمة في إنجاح الفعالية والمخصصة لطالبات التربية الخاصة، كما شكرت جمعية جستر – مكة على مساهمتها الفاعلة في التنظيم.



وشمل المارثون جميع مسارات التربية الخاصة، وبلجنة تحكيمية من مشرفات إدارة التعليم بمكة المكرمة، وبتواجد الفرق الطبية، حيث انطلق المارثون بعد مسيرة قامت بها طالبات التربية الخاصة مع مشرفات ومعلمات التربية الخاصة والإدارات المشاركة، حاملين علم المملكة العربية السعودية تم في نهايته تتويج الفائزات بالمراكز الأربع الأولى بالكؤوس.