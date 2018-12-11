وزعت الهيئة السعودية للمحامين روب المحاماة، في تنظيم جديد لدخول المحامين صالات المحاكم في الروب الجديد أو ما يسمى (المعطف)، وذلك بعد صدور التوجيه الكريم بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، بما يحقق تطوير مهنة المحاماة، وحسن ورقي أدائها.

وتسلم المحامي والمحكم الدولي كاتب الشمري أول روب وزع مجاني من قبل الهيئة، وقال: أنا سعيد جداً بارتدائي روب المحامين المقرر من قبل هيئة المحامين، وتشرفت بأن أكون من أوائل المحامين الذين نالوا شرف استلام هذا الرداء من مقر الهيئة السعودية للمحامين، التي قامت مشكورة بتجهيز الرداء للمحامين وتوزيعه، ولا يفوتنا هنا إلا أن نشيد بدور مجلس إدارة الهيئة ممثلة بوزير العدل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين على إقرار الرداء، وهذا هو جزء من تنظيم المهنة، والذي نتمنى أن يعمم على المحاكم ويلزم كل محامي بارتدائه كي يعطي المحامي ميزة داخل وأمام هيئة المحكمة، ونطمح مستقبلاً بعد هذا الإجراء التنظيمي أن نرى هيئة المحكمة، وممثلي النيابة العامة كلهم يرتدون هذا الزي الذي يميزهم عن غيرهم ويضفي الهيبة على المحكمة.