وقعت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة)، وشركة فيوليا ميدل إيست إس أيه إس «فيوليا» اليوم، اتفاقية لبناء وتشغيل مرفق تحويل النفايات الصناعية إلى طاقة في مجمع «بلاسكيم»، في مقر شركة «صدارة» في مدينة الجبيل الصناعية.ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة «صدارة» الدكتور فيصل الفقير، والرئيس التنفيذي لشركة «فيوليا» سيباستيان شوفين.وتتضمن الاتفاقية تحويل النفايات الصناعية إلى طاقة باستخدام نموذج التصميم والبناء والتشغيل إضافة لمعالجة مسارات النفايات الصناعية المحددة لشركة صدارة من بين نفايات أخرى واسترجاع الطاقة لتوفير البخار والتبريد والهواء المضغوط النقي للمجمع الصناعي.وتأتي هذه الاتفاقية بعد توقيع مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين الجانبين مطلع هذا العام، لتعزز خطط تقديم حلول طويلة الأمد لإدارة النفايات لصالح شركة صدارة.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا ميدل إيست سيباستيان شوفين، أن هذا المشروع يمثل إنجازاً محورياً في مسيرة تطور شركة فيوليا بالمملكة العربية السعودية، مبيناً أن هذه الشراكة تُمهِّد الطريق أمام الجانبين في إقامة نموذج من التكافل الاقتصادي بين الجانبين.وأشار بأن تطوير فيولياً لمرفق تحويل النفايات الصناعية إلى طاقة يُمثل تغييراً لمسار قطاع الكيميائيات في منطقة الجبيل مما سيكون لها الفضل في تقديم حلول محلية تنافسية مستدامة يمكن الاعتماد عليها لإدارة النفايات الصناعية وتوفير خدمات المرافق الصناعية لمجمع بلاسكيم.من جانبه قال الرئيس التنفيذي لصدارة الدكتور فيصل الفقير، إن الشركة تعتبر منذ تأسيسها أحد عوامل التمكين لقطاع الصناعات التحويلية في المملكة، وذلك نظراً لتنوع محفظة المنتجات والفرص المتنوعة التي تُتيحها لقطاع الصناعات التحويلية، مشيراً بأن هذا العرض يتمثل في القدرة على تقليل المساهمة الرأسمالية المطلوبة من المستثمرين القائمين والمحتملين لإقامة مرافقهم في مجمع بلاسكيم، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعد خطوة كبيرة بالنسبة للمستثمرين المتواجدين بالفعل في المجمع أو المنضمين قريباً إليه.وقال الرئيس التنفيذي لفيوليا السعودية فيصل الدويش، إن هذه الاتفاقية تسهم في نمو الأعمال المستدامة في المملكة وتوفير أكثر من 100 وظيفة محلية مباشرة في المملكة مدعومة بتقديم برنامج تدريبي مكثف لتطوير المواهب المحلية في المنطقة.وأشار بأن فيوليا تُطور خدمات وخبرات مستدامة لمجموعة من الشركات في العديد من القطاعات كما تتولى في الوقت الحالي معالجة أكثر من ستة ملايين طن من النفايات الصناعية على مستوى العالم.وأضاف بأن مجموعة فيوليا تحظى بسجل حافل في أعمال التشغيل والصيانة لمشاريع إدارة ومعالجة مياه الصرف الصناعي في الجبيل الصناعية، كما تنفذ الشركة أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء التي منها وحدة تحلية المياه التابعة لمرافق بقدرة 800,000 متر مكعب يومياً، ومحطات تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في صدارة بقدرة 178,000 متر مكعب يومياً.