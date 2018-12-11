انجزت فرق الصيانة للحدائق بأمانة الطائف، أعمال صيانة وإصلاح مجموعات ألعاب الأطفال في 375 موقعاً في الحدائق والمنتزهات العامة والمواقع السياحية، مع توفير وسائل السلامة اللازمة لفلذات الأكباد.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم أن الأمانة تستغل الفترة الحالية لدعم أعمال الصيانة لألعاب الأطفال في كافة المتنفسات، بما يضمن الأداء الأمثل لها، ولدعم الجانب الترفيهي بما يحقق رغبات الزوار، مهيباً بالمرتادين الحفاظ على هذه الألعاب حتى يستفيد منها أكبر عدد من الأطفال على مدار العام.

وأبان أن الإدارة العامة للحدائق والتجميل عملت على معالجة مظاهر الخطورة في الألعاب، حتى تضمن توفير الأمان اللازم لفلذات الأكباد عند استخدام هذه المرافق، مع دعم العديد من المواقع بألعاب جديدة لتعزيز عملية الفائدة المستدامة من هذه المجموعات، خاصة وأن الطائف تعد من أهم مدن السياحة المحلية، وعليها إقبال سياحي كثيف، مما يزيد من نسبة تشغيل المرافق الترفيهية.