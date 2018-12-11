كشفت دراسة مسحية وطنية ممثله للمجتمع السعودي مؤشرات خطيرة عن الصحة العامة ونمط الحياة في المملكة، واتضح من الدراسة التي أجرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأعلنت نتائجها في المؤتمر السنوي الثاني للغذاء والدواء هذا العام، أن معدل استهلاك الخضار والفواكه في المملكة أقل بكثير من المعدل الموصي به من منظمة الصحة العالمية، في حين أن استهلاك مشروبات الطاقة (على الأقل مرة واحده اسبوعيا) عالي جداً وذلك بنسبة 92%.وأوضحت الدراسة أن 20% من المشاركين يقومون باستخدام المكملات الغذائية على شكل مستحضر صيدلاني، و35 % يستخدمون المكملات العشبية بشكلها العشبي، ومنهم 37% يستخدمون هذه المكملات بدون استشارة الطبيب.وقامت الإدارة التنفيذية للأبحاث والدراسات في الهيئة العامة للغذاء والدواء، بإجراء دراسة مسحية وطنية تشمل البالغين من عمر 18 سنه، وما فوق تختص بمعدل الصحة العامة، نمط الحياة، استخدام المكملات الغذائية والمعرفة والسلوك الغذائي لمواطنين وسكان المملكة العربية السعودية، وتم اجراء الدراسة على 4 الأف شخص من جميع انحاء ومناطق المملكة الرئيسة.وقالت الباحثة في مركز الأبحاث التابع لهيئة الغذاء والدواء نورا الثميري لـ «عكاظ»: إن مؤشر السوكيات الصحية عالي الخطورة، وأن الدراسة هدفت إلى تحديد الوضع الحالي لبعض المؤشرات الصحية الهامة، المتعلقة بالصحة والسلوك والمعرفة الغذائية والنشاط البدني لدى المواطنين والمقيمين، بما فيها الصحة العامة والنفسية بالإضافة الى استهلاك منتجات التبغ. وشملت الدراسة استطلاعا للممارسات الرياضية، وما هي حدة هذه الممارسات بالإضافة إلى عدد الساعات المنقضية في ممارسة الرياضة، وعدد الساعات المنقضية في الاعمال المكتبية ومشاهدة الجوال أو التلفاز.وشملت الدراسة استطلاع عن العادات والمعرفة الغذائية، بما فيها معدل استهلاك الخضار، الفواكه، الرز والخبز، ومنتجات الالبان بالإضافة إلى استخدام المكملات الغذائية والدواعي لاستخدامها.وتوصلت الدراسة لبعض مؤشرات الصحة العامة بتحديد ما يقارب 66% من المشاركين في الدراسة أفادوا أنهم يتمتعون بصحة جيدة، في حين أن 92% يتمتعون بصحة نفسية جيدة، 15% فقط أخبروا انهم يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل، ما يقارب 20% من الأشخاص مدخنين للسجائر، 12% مدخنين لشيشة و72% يعتقدون أن استخدام التبغ عادة جدا سلبية.فيما يتعلق بالنشاط البدني ومؤشرات السمنة، وجدت الدراسة أنه 62% يمارسون الرياضة، و14.3% منهم يقومون على الأقل بممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع. معدلات السمنة لدى الرجال 29% أعلى من النساء 26%. كما أن معدلات زيادة الوزن المصنفة أقل من مستوى السمنه كانت أيضا أعلى لدى الرجال حيث بلغت 38%.وكشفت الدراسة معدل المعرفة بالمصطلحات الغذائية مثل البروتين، الكالوري، الكربوهيدرات ومصادر الطاقة كان أقل من المتوقع، حيث أن فقط 4.1 % من المشاركين استطاعوا أن يتعرفو على المعاني الصحيحة لهذه المصطلحات الغذائية، وأن نسبة من يتناولون وجبة الإفطار بشكل يومي كانت 58% من العينة.وأفادت أن الدراسة جمعت ما يزيد عن 70 مؤشر صحي وسلوكي، وأن المركز قد أجرى هذا العام 6 دراسات مسحية على المستوى الوطني تشمل أغلب المؤشرات الصحية، وسيتم إعلان نتائجها في المجلات العلمية المحكمة خلال الأشهر القادمة.