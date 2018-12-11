بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية السودان الرئيس عمر حسن أحمد البشير في ضحايا تحطم طائرة في ولاية القضارف وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ تحطم طائرة في ولاية القضارف، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، سائلين الله للمصابين الشفاء العاجل، إنه سميع مجيب.كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية السودان الرئيس عمر حسن أحمد البشير في ضحايا تحطم طائرة في ولاية القضارف وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.وقال ولي العهد: بلغني نبأ تحطم طائرة في ولاية القضارف، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى لهم الرحمة، وراجياً للمصابين الشفاء العاجل، إنه سميع مجيبب.