يناقش 36 متحدثا وخبيراً واستشارياً عالمياً ومحلياً آخر المستجدات العالمية في إدارة المشاريع، وذلك خلال فعاليات مؤتمر إدارة المشاريع، الذي ينظمه فرع معهد إدارة المشاريع بالمملكة العربية السعودية PMI-KSA في فندق كراون بلازا الرياض يوم (الثلاثاء) القادم.



حيث أوضحت رئيسة فرع الجمعية المهندسة نبيلة التونسي، أن المؤتمر يهدف الى مناقشة الموضوعات التي تتوافق مع التطلعات الحديثة التي تسعى لها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية، كمشروع نيوم ومشروع القدية ومشروع البحر الاحمر ومشروع امالا وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وقالت التونسي أن المؤتمر سوف يناقش اخر المستجدات من خلال ثلاث مسارات رئيسية وهي: إدارة المشاريع الفعالة، ومشاريع الطاقة المتجددة، وإدارة المشاريع التجديدية ومشاريع المياه الذكية.

بالإضافة إلى أربعة ورش عمل: هي فن القيادة للمرأة المحترفة ضمن رؤية 2030. وإدارة المشاريع الحديثة باستخدام تحليلات الأعمال والبيانات الكبيرة. واستراتيجية تطوير المشاريع للاستثمارات الجديدة بالتوافق مع تحديات ومبادرات رؤية 2030. وإدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بفعالية.

واشارت التونسي إلى أن المؤتمر سيساهم في رفع مهارات العاملين في مجال إدارة المشاريع، كما سيكون فرصة لجميع المهتمين والعاملين لحضور المؤتمر، والاستفادة مما يطرح ويناقش خلال جلسات المؤتمر العلمية وورش العمل، وتشجيعا لنشر المعرفة ونشر ثقافة وعلم إدارة المشاريع، يسر معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية أن تدعو المهندسين والمهندسات السعوديين والمهتمين الراغبين بالحضور التسجيل من خلال الرابط التالي:



http://pmi-ksa.org/symposium2018