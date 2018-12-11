عقدت الجمعية العمومية لنادي المدينة المنورة لذوي الاحتياجات أمس (الإثنين)، بمقر النادي في طريق المطار بحضور رئيس مجلس الادارة المهندس يحيى بن سيف صالح، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، ومندوبي مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمدينة المنورة.

ونوقش خلال الاجتماع التقارير الختامية لأنشطة النادي الفنية والإدارية، حيث تلى الأمين العام عبدالحميد العوفي التقرير الفني والإداري عن نشاط النادي للموسم الرياضي 2018 عملاً باللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية، واشتمل التقرير على ابراز أوجه النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي، من جانبه قرأ أمين الصندوق عضو مجلس إدارة النادي ماهر محمد سعيد نور الحساب الختامي للموسم 2018، وحجم الإيرادات والمصروفات والميزانية التقديرية للموسم 2019. كما تم الإعلان عن الهوية المؤسسية الجديدة للنادي من خلال تصميم الشعار الجديد للنادي، والذي تضمن شعارا لفظياً (أتحدى إعاقتي)

وثمن أعضاء الجمعية العمومية لمجلس إارة النادي جهودهم خلال العام المنصرم، وما حققه النادي من إنجازات على مستوى المملكة في بطولات اللجنة البارالمبية السعودية في الألعاب الفردية والجماعية، داعين المجلس لمواصلة البذل والعطاء وكل ما يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة.