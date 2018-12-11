شاركت هيئة الجمارك السعودية في فعاليات معرض التجارة الإلكترونية بنسخته الثانية كشريك إستراتيجي، وانطلقت فعاليات المعرض في فندق الفيصلية بالرياض أمس (الاثنين) 10 ديسمبر برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتستمر حتى 12 ديسمبر 2018.



وتأتي أهمية حضور الجمارك السعودية شريكا إستراتيجيا، لأهمية الإجراءات المبكرة التي أنجزتها لمواكبة النمو المستمر للتجارة الإلكترونية وانتشارها المضطرد، وتعدّد قنواتها ومصادرها، واختلاف سبل التواصل مع العملاء حول العالم. واستبقت الجمارك اتساع تلك التجارة، لتسهيل وصول السلع إلى أصحابها وفق برامج وضوابط حديثة تحقق متطلبات الرقابة، وحماية المستهلك، وتيسير التجارة، وتحقيق رضا العملاء، وذلك من خلال استخدامها لأحدث تقنيات المعلومات، وأجهزة التفتيش في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتعمل الجمارك على مدار 24 ساعة لإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات شركات النقل السريع.



وتطرح الجمارك السعودية في المؤتمر بورقة عمل تتناول محور التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال والمؤسسات الحكومية "G2B". وتشهد أعمال المعرض حضوراً محلياً وإقليمياً ودولياً بارزاً، ومتحدثين من عدة دول، ومشاركة أكبر منصات العرض الإلكترونية التي تقدم حلولها واستشاراتها للقطاع العام والخاص، وللمنشآت الصغيرة والكبيرة.



ويستهدف المعرض الجهات الحكومية، والقطاع اللوجيستي، ومصممي التطبيقات الإلكترونية، وشركات الاتصالات والتقنية، والمتاجر الإلكترونية، والمهتمين بالتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، ومبادرات قطاع الاتصالات، وكافة القطاعات الحكومية والخاصة التي تُسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.