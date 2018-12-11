أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في منطقة الجوف، بحق عيد بن أسعد بن سعيد الأحمد (سعودي الجنسية) لقيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم في منطقة الجوف.