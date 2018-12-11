قال الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية: «إننا ننظر إلى ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بفخر واعتزاز ونحن نشهد في العام الرابع لتوليه مقاليد الحكم منجزات تتحقق، ووطننا يسمو ويعلو في المجالات كافة».وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: «إن الإنسان السعودي هو المقصد في كل جهد تقوم به حكومة بلادنا، لنكون في الصف الأول بين الأمم بإيماننا وأمننا وطموحنا وعزمنا، وينظر المواطن إلى قيادته الحكيمة بثقة وهي ترسم ملامح مستقبل يستحقه وطننا الشامخ دون حد لطموحاتنا وآمالنا».واختتم تصريحه سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويوفق جميع أبناء الوطن لتحقيق تطلعات وطننا في ظل قيادتنا.